Cover d’autore con i Kamme. Il 16 settembre ore 21 all’Anfiteatro Bindi a Santa Margherita Ligure in Piazza Martiri della Libertà.

Santa Margherita si prepara per una serata con la musica d’autore nell’ambito di Santa Festival e di Musicamica Liguria Festival 2023 Arti e Musica.

Niente di meglio che l’anfiteatro Bindi per ospitare un evento dove il pubblico potrà godere appieno dell’energia del suono.

La band (composta da Angelo Olivieri alla chitarra, Maurizio Pestarino alla chitarra, Mario Zaccone alla batteria, Marcello Crocco al Basso e da Carola Ferrando alla voce) proporrà una selezione musicale scelta fra i grandi successi di gruppi che hanno fatto la storia della musica.

Dal grande Lucio Battisti a Luigi Tenco per non dimenticare le origini della nostra tradizione cantautorale italiana, senza trascurare gli amanti del rock che potranno divertirsi con le hits di Vasco e dei Police.

Per i palati più esigenti i Kamme proporranno grandi classici americani del rock e del blues da Ben & King a Bob Dylan, magistralmente interpretati dalla chitarra del maestro Angelo Olivieri.

I Kamme sono l’esempio di come un gruppo di musicisti finalmente libero dal covid, ha avuto l’opportunità di riunirsi ed esprimere la passione e la gioia di fare musica insieme.

L’appuntamento è quindi per sabato alle ore 21 con ingresso a offerta libera in favore di Musicamica e in caso di pioggia il concerto si terrà all’Auditorium “Rossi” dell’Istituto Comprensivo Santa Margherita in via Roccatagliata n°4A.

L’organizzazione è affidata ad Associazione Musicamica con la direzione artistica di Giovanna Savino, il patrocinio di Regione Liguria e con il contributo finanziario del Comune di Santa Margherita Ligure.

Per informazioni

ass.musicamica.ge@gmail.com

http://www.giovannasavino.it

339 653 1632

KAMME

Il gruppo si è formato nel 2018 a settembre. Formazione di 5 elementi: 2 chitarre, basso, batteria e voce. Nato come cover band anni 70-80 ha all’attivo pezzi di grandi gruppi come Rolling Stones, Pink Floyd, Creedence, Revival, Police e tanti altri ancora.

Il valore aggiunto è che il gruppo porta alle cover che esegue una rivisitazione personale dei vari pezzi e tutto ciò grazie alla collaborazione dei membri del gruppo con Angelo Olivieri (prima chitarra), che avendo lavorato sempre nel settore musicale (come insegnante, come artista e come tecnico), riesce a dare quel tocco in più alle canzoni.

Tocco in più che garantisce alle cover uno stile tutto personale. La formazione, nel tempo, ha subito qualche cambiamento ma, da un anno e mezzo a questa parte, il gruppo è ormai formato da 5 elementi fissi che sono:

Angelo Olivieri chitarra, Maurizio Pestarino chitarra, Mario Zaccone batteria, Marcello Crocco basso, Carola Ferrando voce.