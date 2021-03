Costa: scudo penale e obbligo vaccini per sanitari, oggi deve essere la volta buona

“Scudo penale per i vaccinatori e obbligo vaccinale per il personale sanitario in corsia. Domani deve essere la volta buona. Ora il Governo Draghi può segnare il punto decisivo nella battaglia contro il Covid-19, che ha visto, come nelle peggiori guerre, dolorosissime perdite tra le famiglie italiane. Finalmente, una politica che decide e che si assume la responsabilità delle proprie scelte”.

Lo ha dichiarato ieri sera il sottosegretario spezzino al ministero della Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia-Liguria popolare).

“È un obiettivo – ha aggiunto Costa – in cui credo fortemente e per il quale mi sono speso fin dal primo giorno al ministero, in aperto e leale confronto con il collega Pierpaolo Sileri e il ministro Roberto Speranza, e anche sostenendone la necessità di fronte all’opinione pubblica grazie alle opportunità offertemi dagli organi di informazione.

Tuteliamo dunque coloro che, al servizio del Paese, si occupano dell’indispensabile somministrazione dei vaccini anti Covid ai nostri concittadini e contemporaneamente garantiamo la salute e la sicurezza di tutti, pazienti e personale sanitario, attraverso un obbligo rispettoso di scienza e coscienza”.