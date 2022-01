Costa Crociere nel mondo del golf. Diventa “Official Cruise Line” della Ryder Cup 2023 e lancia “Cruise & Golf”.

Costa Crociere nel mondo del golf per una nuova formula di crociera.

Con l’obiettivo di affermarsi nel mondo del golf e dei suoi appassionati, Costa diventa partner del più importante torneo a squadre a livello mondiale, e apre le prenotazioni per una nuova formula di crociera, che consente di giocare in alcuni dei più bei golf club del Mediterraneo occidentale e godersi una vacanza su Costa Smeralda, la nave più innovativa della flotta.

Costa Crociere, marchio italiano del Gruppo Costa, compagnia leader in Europa, è stata nominata Official Cruise Line della Ryder Cup 2023, la più importante competizione di golf a squadre, che si svolgerà per la prima volta in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, dal 29 settembre al 1° ottobre 2023.

In occasione dell’annuncio di questa partnership esclusiva, Costa Crociere presenta anche una straordinaria novità pensata proprio per tutti gli appassionati di golf e le loro famiglie.

La nuova formula “Cruise & Golf” permette infatti di combinare un’esperienza di golf unica con il relax e il divertimento di una crociera Costa, a bordo della nave più innovativa della flotta:

l’ammiraglia Costa Smeralda. Prenotando “Cruise & Golf”, gli appassionati di golf avranno la possibilità di giocare in alcuni dei più bei club di Italia, Francia e Spagna, durante le soste della nave nelle destinazioni visitate.

Nel frattempo, le famiglie in vacanza con loro potranno godere dei servizi di bordo, o andare alla scoperta di meravigliose località grazie alle escursioni organizzate dalla compagnia.

Roberto Alberti, SVP & Chief Commercial Officer di Costa Crociere, afferma:

“Le nostre vacanze puntano a far vivere esperienze uniche, che arricchiscono, e il connubio con il golf si sposa perfettamente con questa idea.

Per raggiungere il nostro obiettivo di diventare la compagnia di riferimento nel mondo del golf abbiamo pensato a un’iniziativa speciale, mai vista prima.

La partnership con Ryder Cup 2023, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, ci permetterà infatti di raggiungere tutti gli appassionati di golf, mentre con la nostra nuova formula “Cruise & Golf” offriremo a loro e alle loro famiglie una vacanza che unisce il meglio del golf con il meglio della crociera.

Cruise & Golf contribuirà, inoltre, a promuovere i campi da golf dei paesi visitati e, più in generale, rappresenta un’occasione per incentivare il turismo locale, considerando che 6 passeggeri su 10 dichiarano di voler tornare nei luoghi visitati durante la crociera”.

Guy Kinnings, Ryder Cup Director e Deputy CEO del gruppo European Tour, ha aggiunto:

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Costa Crociere nella famiglia della Ryder Cup, in quella che è una partnership davvero unica.

La Ryder Cup è uno spettacolo di intrattenimento completo, e dal momento che si svolgerà in Italia per la prima volta, ci è sembrato naturale lavorare con Costa Crociere per costruire un’esperienza indimenticabile per i loro ospiti”.

La nuova offerta “Cruise & Golf” di Costa Crociere sarà disponibile da maggio 2022 sulle crociere di una settimana di Costa Smeralda nel Mediterraneo occidentale, che visiteranno Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma.

Le prenotazioni saranno aperte dal 1° febbraio 2022.

Per usufruire della nuova offerta basterà acquistare una crociera, per poi aggiungere alla prenotazione uno dei due pacchetti dedicati al golf, che comprendono rispettivamente tre oppure quattro “Green Fee” per accedere ad alcuni dei più famosi e apprezzati golf club del Mediterraneo.

Tra i golf club selezionati, in Italia ci sono il “Marco Simone”, sede ufficiale della Ryder Cup 2023; il “Golf Nazionale”, centro tecnico della Federazione Italiana Golf;

“Olgiata Golf”, che ha ospitato più volte l’Open d’Italia di golf; “Acquasanta Golf”, tra i più antichi circoli di golf italiani; il “Golf Club Garlenda”, circondato da antichi uliveti e pinete nell’incantevole scenario della Riviera ligure di Ponente.

In Spagna, il “Real Club de Golf El Prat”, che ha ospitato per 10 volte l’Open di Spagna di golf; il “PGA de Catalunya”, classificato al numero 1 tra i circoli golf della Spagna e tra i primi quattro d’Europa;

il “Son Gual”, tra i migliori golf club dell’Europa Continentale; “Alcanada”, disegnato da Robert Trent Jones, con una splendida vista sul mare; “Arabella Golf” di Maiorca, con i suoi tre magnifici percorsi Son Vida, Son Quint e Son Muntaner.

In Francia, il “Golf d’Aix Marseille”, che ospita i più prestigiosi tornei nazionali, il “Golf Bastide de la Salette”, con viste spettacolari sulla catena del Garlaban e su Marsiglia, il “Golf d’aix-en-Provence” e il “Golf Sainte Baume“.

Il “Marco Simone”, il “PGA de Catalunya” e “Alcanada” saranno disponibili con un extra price da aggiungere alla prenotazione del pacchetto.

La formula “Cruise & Golf” di Costa Crociere permetterà di vivere una vera esperienza “easy golf”, senza pensieri.

Infatti, oltre alle Green Fee, la formula comprende una serie di servizi speciali per godersi al meglio l’esperienza del golf e della crociera, con il massimo della comodità.

Ad esempio, il transfer dedicato dalla nave al golf club e ritorno, priorità di imbarco e sbarco a inizio e fine crociera, trasporto personalizzato e custodia a bordo dell’attrezzatura da golf, welcome kit di benvenuto in cabina.

Inoltre, è prevista una speciale offerta dedicata ai golfisti e alle loro famiglie per gustare l’eccezionale varietà di ristoranti disponibili su Costa Smeralda – tra cui il ristorante Archipelago, che offre i menù ideati per Costa da tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León – e per provare una serie di trattamenti e servizi selezionati nella spa “Solemio” e nel beauty salon di bordo.