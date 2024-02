Corso Tas: topografia e uso del Gps per i vigili del fuoco

Si è concluso con successo il corso TAS, dedicato agli allievi Vigili del Fuoco del 96° corso.

TAS, acronimo di Topografia Applicata al Soccorso, ha offerto agli allievi una formazione approfondita sulla lettura cartografica e sull’utilizzo del GPS.

Durante il corso, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze anche in condizioni avverse, come durante l’esercitazione a Forte Begato, circondati dalle basse nuvole.

Questa esperienza ha permesso loro di apprezzare non solo l’importanza del GPS nell’ambito delle ricerche di persone disperse, ma anche il suo ruolo fondamentale come strumento di auto-salvataggio, consentendo loro di tracciare il percorso fatto e di ritornare in sicurezza.

Il corso TAS rappresenta un’importante tappa nella formazione dei Vigili del Fuoco, preparandoli ad affrontare situazioni complesse e garantendo loro le competenze necessarie per svolgere efficacemente il loro lavoro di soccorso e salvataggio.

