Coronavirus | Sedici nuovi contagiati in Italia, fra cui alcuni sanitari

Sale a 16 il numero delle persone contagiate dal coronavirus.

Per ora si tratta di persone che si trovano nel nord Italia.

Ben quattordici in Lombardia, nel Lodigiano, e due in Veneto, pensionati settantenni di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova: uno dei due sarebbe in condizioni critiche.

In Lombardia il 38enne di Codogno che era andato a cena con un collega tornato dalla Cina, che lavora per un’azienda di Fiorenzuola d’Arda.

Anche la moglie, insegnante incinta e in maternità, e un amico che ha fatto sport con lui, figlio del titolare di un bar di Codogno, risultano contagiati.

Altri tre contagiati sono clienti del bar. Degli altri 8 casi lombardi, 5 sono infermieri e medici dell’ospedale di Codogno e 3 pazienti.

I nuovi casi in Veneto sono risultati positivi ai primi test sono in isolamento in ospedale in attesa degli esiti del secondo test.

Un altro caso dubbio è il medico di base del 38enne che lo avrebbe visitato ed è attualmente attenzionato.