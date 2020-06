Coronavirus, in Liguria attive 26 squadre Gsat. Altri 6 team per i tamponi a Genova

Ventisei squadre di medicina territoriale di assistenza (Gsat) in Liguria e sei squadre tampone dedicate all’Asl 3 Genovese.

E’ quanto attivato dal sistema sanitario regionale della Liguria per affrontare l’emergenza coronavirus all’esterno degli ospedali.

Lo ha reso noto oggi la vicepresidente e assessore alla Sanita’, Sonia Viale, rispondendo in consiglio regionale a un’interrogazione dell’esponente di Linea condivisa, Francesco Battistini.

Nel dettaglio, due squadre sono state attivate in Asl 1 Imperiese, cinque in Asl 2 Savonese, 11 in Asl 3 Genovese a cui aggiungere sei squadre dedicate esclusivamente ai tamponi, tre Gsat in Asl 4 Chiavarese e cinque in Asl 5 Spezzina.

“In quasi tutte le Asl abbiamo rispettato il parametro di una squadra ogni 50.000 abitanti – ha spiegato Viale- e laddove l’obiettivo non e’ stato raggiunto e’ stato a causa di una carenza di adesioni del personale, che dovevano essere volontarie”.