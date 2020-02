Coronavirus | #genovanonsiferma: Riapre l’Acquario

Sconti per i residenti per le prime due giornate di riapertura

Da oggi a Genova riaprono al pubblico l’Acquario, la Biosfera e il Bigo. Le strutture erano state chiuse per l’emergenza coronavirus.

Ad annunciarlo è Costa Edutainment ribadendo che nei giorni di chiusura l’azienda ha effettuato una sanificazione di tutti gli spazi.

Per la riapertura, Costa Edutainment metterà a disposizione del pubblico dispenser con gel disinfettante lungo tutto il percorso espositivo, invitando i visitatori a seguire tutte le precauzioni e le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

“Domenica scorsa ho aderito all’invito contenuto nell’ ordinanza della Regione – spiega Giuseppe Costa Presidente e Ad di Costa Edutainment – rispondendo a quella che ho ritenuto fosse l’emergenza del momento. Confrontandomi con i colleghi dei principali musei italiani, che non hanno mai chiuso, ascoltando epidemiologi e raccogliendo l’invito di molti rappresentanti della sanità e dell’imprenditoria, ritengo che oggi l’emergenza sia non far collassare il sistema economico e di far ripartire le attività”.

Costa Edutainment ha deciso di applicare a tutti i cittadini residenti a Genova e provincia la speciale tariffa con riduzione del 50% sul biglietto di ingresso acquistabile in cassa nelle prime due giornate di riapertura, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

