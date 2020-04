In attesa di capire quando il campionato di serie B riprenderà l’attività l’Entella si è già portata avanti.

Lo stadio “Comunale” di Chiavari è già stato sanificato, così come gli spogliatoi, e il club ha provveduto ad acquistare da tempo mascherini protettive e guanti; non ci sarebbero quindi problemi per far allenare la squadra, considerando che la struttura gode di ampi spazi e vari spogliatoi, oltre al fatto che sarebbero previste ulteriori e giornaliere sanificazioni.

Appoggiandosi poi a due alberghi per il ritiro pre campionato, i liguri avrebbero anche su questo la scelta.

Ripartire quindi si, il tutto è stato evidentemente predisposto, ma si richiedono garanzie a livello sanitario: attese quindi maggiori decisioni da parte degli organi competenti.