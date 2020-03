Coronavirus, 5 ricoverati in Rianimazione al S. Martino: 4 lombardi e un savonese

Ci sono due nuovi ricoveri al reparto di Rianimazione dell’ospedale Policlinico San Martino, dove è stata centralizzata la gestione dei pazienti più critici in Liguria per il coronavirus e dove, peraltro, oggi è arrivato il farmaco antivirale Remdesivir utilizzato anche contro Ebola, Sars e Mers.

Ore 22: 24 positivi a coronavirus, 469 in sorveglianza attiva. Al via farmaco anti Ebola

I pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione salgono così a 5. Risultano in assistenza ventilatoria invasiva, gravi ma stabili.

Si tratta di un 79enne, residente a Castiglione D’Adda e proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio, una 85enne residente nella provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, una 90enne residente nella provincia di Lodi e proveniente dall’Hotel Bel Sit di Alassio, un 60enne trasferito dall’Unità di Terapia Intensiva di Savona e una 76enne proveniente da Bergamo e trasferita a Genova da Sanremo.

Altre 4 persone sono ricoverate al reparto di Malattie Infettive: una 73enne di Castiglione d’Adda, in reparto dal 24 febbraio e in costante miglioramento, una 64enne di Piacenza ricoverata dal primo marzo (contatto di caso confermato a Codogno) in costante miglioramento, un 75enne della provincia di Cremona proveniente dall’Hotel Garden di Laigueglia, ricoverato dal primo marzo in più che buone condizioni, un 79enne residente in provincia di Cremona e proveniente dall’Hotel Corallo di Finale (ricoverato dal 3 marzo in condizioni sempre stabili ma sottoposto a stretto monitoraggio medico).