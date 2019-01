Coop Piccapietra, pregiudicato genovese ruba tre bottiglie di vodka: preso

Ieri sera, al termine degli accertamenti, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno identificato e denunciato in stato di libertà per “tentato furto aggravato” un genovese di 32 anni, gravato di pregiudizi di polizia, poiché all’interno del supermercato “Coop” di Largo Fucine a Piccapietra, si era impossessato di tre bottiglie di vodka.

Inoltre, gli uomini delle pattuglie del 112 hanno denunciato per furto aggravato un genovese di 51 anni, gravato di pregiudizi di polizia, che è stato fermato e trovato in possesso di materiale per idraulica per un valore di 70 euro, rubato poco prima dallo store Bricomana Molassana.

In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi titolari delle rivendite.