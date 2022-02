Controlli green pass e mascherine, 16 multe a Genova della Polizia locale

Nella giornata di ieri, alla vigilia della giornata dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e il super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, la Polizia Locale ha effettuato i consueti controlli su green pass e mascherine a Genova.

Ieri sono state eseguite verifiche su 858 certificazioni verdi. Otto le irregolarità, una riscontrata nel Centro Storico e le altre sette in altre zone di Genova.

Sono state invece sei le multe per il non corretto utilizzo delle mascherine, quattro nel Centro Storico e due in altre zone.

Dai 53 controlli sulle attività economiche sono emerse due irregolarità, entrambe relative alle mascherine e in locali del Centro Storico. Non ci sono state denunce.