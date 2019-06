Controlli centro storico: arrestato gambiano, denunciato senegalese

Gli uomini del Commissariato Pré, ieri pomeriggio, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, avvalendosi anche dell’ausilio di altre forze di polizia.

Sono stati controllati 4 esercizi commerciali in via Pré: in uno di essi, già teatro recentemente dell’arresto di un senegalese per droga, è stato segnalato in via amministrativa un 21enne gambiano, già pregiudicato per reati specifici, poiché trovato in possesso di 0.11 grammi di hashish.

Nello stesso frangente è stato arrestato un 23enne gambiano pluripregiudicato, irregolare e senza fissa dimora, il quale alla richiesta degli operatori di esibire un documento, ha tentato di darsi alla fuga nei vicoli con spintoni e calci.

Il 23enne è stato arrestato per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che segnalato in via amministrativa per ubriachezza.

Inoltre è stato segnalato in via amministrativa anche un 26enne senegalese per ubriachezza, a cui è stato notificato inoltre un ordine di allontanamento e un’interdizione dal centro storico per 48 ore.