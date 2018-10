Controlli a Sampierdarena, trovata droga in circolo privato: denunciato gestore genovese

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Sampierdarena, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Albenga, nell’ambito di un servizio coordinato, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura delle Repubblica di Genova, hanno arrestato un 28enne ecuadoriano, con pregiudizi di polizia, chiamato a scontare un cumulo pene concorrenti per anni 1 e mesi 11 di reclusione, per reati in materia di stupefacenti.

Inoltre, nello stesso contesto, hanno denunciato in stato di libertà un 49enne, residente a Genova, con pregiudizi di polizia, gestore di un circolo privato, poiché all’interno di un locale sono stati trovati 76 grammi di cocaina e 33 grammi di hashish, già suddivisi in dosi.

I controlli nella delegazione del Ponente genovese sono proseguiti e hanno portato alla denuncia di una 59enne marocchina, residente a Genova, con pregiudizi di polizia, poiché si allontanava senza giustificato motivo dal suo domicilio nel quale era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.