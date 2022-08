Continuano i concerti estivi de Il Suono del Tempo antichi organi, rassegna ideata e organizzata dall’Associazione César Franck

Continuano i concerti estivi de Il Suono del Tempo antichi organi, con la direzione artistica del Maestro Ferruccio Bartoletti e il contributo della Regione Liguria e dei Comuni di Bonassola e Santo Stefano di Magra.

Protagonista del prossimo concerto, giovedì 1 settembre, sarà l’organo Cavalli della chiesa di Santo Stefano Magra, sul quale potremo ascoltare un programma che abbraccia oltre due secoli di musica italiana, da Tarquinio Merula a Domenico Puccini passando da Baldassarre Galuppi e Gaetano Valeri.

Ad eseguire questi autori sarà Walter D’Arcangelo, titolare dell’Organo della Cattedrale di Chieti; D’Arcangelo ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività concertistica, che l’ha portato negli anni ad esibirsi in molte importanti città italiane ed europee; copiosa anche la produzione discografica, come solista organista e clavicembalista, sia in formazioni di musica da camera.

Il concerto, a ingresso libero, avrà inizio alle 21.15.