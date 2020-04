Consiglio superiore sanità: riaprire scuole a settembre, ma decisione spetta a Governo

“Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno”.

Lo ha affermato stasera il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli, durante la trasmissione televisiva “Che tempo che fa” su Rai2.

“Tuttavia. ha precisato Locatelli – la decisione spetta al Governo”.

Nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge sulla scuola, con tutte le misure per finire l’anno scolastico alle prese con l’emergenza Covid-19.

In sostanza, sono due gli scenari previsti, a seconda che riprendano le lezioni in classe (con tutte le misure di prevenzione e precauzione). Oppure che per quest’anno scolastico alunni e studenti non tornino più a scuola. opzione che, a questo punto, che appare più probabile.