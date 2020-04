Come hanno passato i genovesi la Pasqua? | Foto notizia

Niente ristorante o particolari feste per i genovesi per la giornata di Pasqua in tempi di Covid-19 e restrizioni per limitare al massimo gli spostamenti secondo il decreto Conte e l’ordinanza della Regione Liguria per contenere la diffusione del contagio.

Ma i genovesi come hanno passato questa giornata?

Beh sostanzialmente escludendo chi ha lavorato nei servizi essenziali, quali sanità, sicurezza, trasporti e ristorazione con consegne a domicilio, l’hanno passata in casa, in famiglia.

In tanti casi da soli, lontani dai figli o dai genitori che si trovano in ospedale o, in isolamento o, semplicemente, distanti.

I più fortunati che hanno il giardino, hanno fatto il più classico dei barbecue.

Ma c’è anche chi si è attrezzato a farlo sul terrazzo o sul tetto della casa, come si vede nella foto.

E domani, giornata di Pasquetta, verrà frantumata l’usanza della gita fuori porta e si replicherà come nella giornata odierna: purtroppo sarà necessario restare a casa.