Genova Consiglio Regionale a porte chiuse

In seguito all’emergenza sanitaria e alle relative contromisure adottate anche in Regione Liguria, le sedute del consiglio regionale, in calendario per domani e dopodomani si svolgeranno a porte chiuse.

Sono sospese, fino a nuova e diversa comunicazione, le audizioni delle commissioni e le conferenze dei Presidenti di Gruppo con audizione di soggetti esterni.

Il presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Alessandro Piana ha quindi precisato che “potranno assistere alle sedute consiliare del 25/26 febbraio prossime i giornalisti accreditati e il personale dipendente dei gruppi consiliari”.