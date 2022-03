Consegnati tre nuovi treni Rock per la Liguria

E’ in atto il programma di ammodernamento dei treni regionali della Liguria.

Ieri, infatti, sono stati consegnati tre nuovi treni “Rock”, che si aggiungono ai 31 treni regionali in circolazione.

I nuovi mezzi sono stati consegnati questa mattina alla Stazione Brignole.

Si tratta di treni regionali a doppio piano, con cinque carrozze e oltre 600 sedute, che possono ospitare fino a 1.130 persone.

I Rock possono raggiungere i 160 km/h di velocità massima.

“Con la consegna dei treni – spiega Sabrina De Filippis, direttrice business regionale di Trenitalia – siamo arrivati a 34, la metà dei treni Rock previsti e il 70% dei 48 che rientrano nel contratto di servizio.

Siamo pronti per questo nuovo momento di ripresa, che dovremo vivere nei prossimi mesi”.

“Nel 2015 i treni in Liguria avevano un’età media di 26 anni. A fine 2023 – ha ricordato il governatore della Liguria, Giovanni Toti – restituiremo ai liguri una flotta completamente rinnovata che, con un’età media di 4 anni e mezzo, sarà tra le più giovani, moderne ed efficienti in Italia.”

“Sono molto soddisfatto – precisa l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino – che si sia fatto un altro passo per arrivare, entro la fine del 2023, ad avere ben 48 treni di nuova generazione e di grande capienza; con i tre convogli consegnati oggi siamo a 34 in totale tra Jazz, Pop e Rock.

Sono treni all’avanguardia, con spazi dedicati al trasporto e la carica delle E-Bike, comodi e funzionali, che hanno già mostrato di essere molto adatti alle esigenze di chi deve spostarsi ogni giorno in Liguria per lavoro o per turismo. Da oggi e fino al 2023 procederemo con la consegna dei Rock per arrivare a 48 nuovi treni.”