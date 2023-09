Congresso della Cub Sanità Genova, eletta segretario provinciale Raffaella Viganego

Si è tenuto ieri 15 settembre 2023, presso la sala della parrocchia di Santa Zita 2, il Congresso Provinciale della Cub Sanità di Genova e Provincia.

Al Congresso hanno partecipato molti lavoratori del settore i quali hanno raccontato e testimoniato le loro esperienze su come hanno conosciuto la Cub in questi anni, le battaglie condotte e hanno ringraziato di cuore i rappresentanti della Cub Sanità di Genova sede Via Savona.

È stata riconfermata alla carica di Segretario Provinciale la signora Raffaella Viganego. Nel contempo sono stati eletti i dirigenti del direttivo provinciale e i delegati per il congresso nazionale che si terrà il 22 e 23 settembre 2023 a Milano.

“Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno donato con la loro presenza e con i molti interventi, la possibilità di far crescere la nostra organizzazione sindacale a tutela dei diritti dei lavoratori, per la difesa della salute, alla sanità pubblica e di un salario dignitoso contro le privatizzazioni, le esternalizzazioni e le spese per la guerra che stanno togliendo più di sempre risorse economiche al diritto dei cittadini alla salute e alla cura.” Lo si legge in una nota della Cub Sanità di Genova sede Via Savona.