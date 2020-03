Confermati gli appuntamenti di marzo del Progetto CertOSA

CertOSA Quartiere Condiviso prosegue anche a Marzo

Si parte dall’incontro di giovedì 5 marzo con docenti e dirigenti scolastici del quartiere e dintorni, trattandosi di una attività extrascolastica, che si terrà negli spazi del Mercato Comunale di Certosa, quindi non sottoposta alle disposizioni dell’ultima ordinanza regionale in merito alla chiusura delle Scuole per il problema #Coronavirus.

Giovedì 5 marzo alle ore 17 al Mercato Comunale di Certosa Tea Time con docenti e dirigenti scolastici del quartiere: un incontro aperto anche a tutti i cittadini interessati, per avviare unacollaborazione continuativa con le Scuole attraverso laboratori artistici, incontri, performance di studenti al Mercato Comunale di Certosa.

Sabato 14 marzo alle ore 17 sempre al Mercato Comunale di Certosa, presentazione di due azioni importanti del Progetto: i laboratori teatrali Mercanti di Storie e la raccolta di testimonianze Certosa in viva voce. I laboratori teatrali a cura della Compagnia del Suq, con la direzione di Carla Peirolero, sono aperti a tutti e a tutte le età, e hanno come traguardo lo spettacolo urbano itinerante Certosa in scena, previsto per novembre 2020. Si terranno il sabato pomeriggio con cadenza quindicinale. Certosa in viva voce prevede la raccolta di registrazioni audio e video di memorie e storie dei cittadini, o anche di oggetti e fotografie, per costruire una biografia del quartiere.

Chi volesse contribuire con la propria storia o con documenti e ricordi di famiglia può già da ora contattare la segreteria dell’Associazione SUQ, capofila del Progetto: tel. 329 2054579

Sabato 28 e domenica 29 marzo un Weekend in festa all’insegna dei giovani e dei bambini: sabato 28 , dopo il laboratorio teatrale Mercanti di Storie, alle ore 18.30 Hip Hop Certosa: danze, musica rap, dj set per far risuonare il Mercato Comunale delle voci e dei ritmi di giovani talenti del quartiere. Durante la serata sarà possibile gustare un aperitivo (piatto misto con vino o analcolico) in collaborazione con Consorzio Mercato Certosa; domenica 29, al Giardino della SOC S. Bartolomeo della Certosa, alle ore 16 Laboratorio di primavera. Conosciamo insieme le api! A cura dell’Associazione Gemma Viva. La giornata prosegue al Teatro SOC Certosa alle ore 17con lo spettacolo Eroi Superbi con Marco Rinaldi