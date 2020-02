Confederazione Italiana Agricoltori, nuova sede a Finale

CIA Savona, nuovi uffici nella sede di Finale Ligure: servizi e assistenza per le imprese e le persone.

Si terrà il prossimo 7 febbraio l’inaugurazione di nuovi uffici nella rinnovata sede di Finale Ligure della CIA savonese. Saranno infatti operativi il servizio CAF e il patronato INAC, nell’ambito della nuova location aperta lo scorso autunno per il comprensorio finalese, in via Fiume 32, a Finalborgo, vicino al liceo Issel.

La nuova sede CIA di Finale Ligure è dislocata al piano terra, con possibilità di accesso ai disabili e di parcheggio davanti all’ingresso. I nuovi uffici CIA sono quindi più funzionali alle esigenze degli associati che potranno così usufruire di tutti i servizi e dell’assistenza contabile e fiscale senza muoversi fino alla sede centrale di Albenga.

Si rafforza, quindi, la rete territoriale della Confederazione Italiana savonese, che vuole potenziare tutti i suoi servizi per le imprese agricole e per le persone.

Oltre alla sede centrale di Albenga, sono operative le sedi di Savona e Cairo Montenotte per la Val Bormida.

“Con l’inaugurazione dei nuovi uffici a Finale Ligure stiamo completando una ristrutturazione significativa in provincia per garantire massima presenza e assistenza sul territorio” afferma il presidente provinciale CIA Mirco Mastroianni.

“Grazie al nostro personale possiamo garantire massima competenza a livello fiscale e contabile, fornendo un valido supporto a persone e aziende, sia sul piano strettamente informativo quanto su quello della consulenza: è garantita la presenza settimanale di tutte le professionalità CIA, agronomo, fiscalista e perito del lavoro…” aggiunge.

“Inoltre, oltre alle nostre sedi zonali, manteniamo presidi sul territorio in varie località della provincia e contiamo di ampliare ancora l’offerta di servizi”.

Oltre al rafforzamento territoriale, la CIA savonese, nell’ambito della sua offerta complessiva, prosegue il suo programma di corsi e dimostrazioni nell’ambito del settore agricolo e di tutte le sue produzioni, per imprenditori, operatori e addetti del comparto: “Attraverso le nostre sedi e il nostro personale puntiamo sempre di più sulla formazione, sull’aggiornamento e le novità in atto a vari livelli, di produzione e giuridico-fiscale, per essere sempre più vicini ai nostri associati” conclude il presidente Mastroianni.