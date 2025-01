Concorso Mieli di Liguria 2024: i premiati

Riflessioni sull’apicoltura in tempi di cambiamento climatico

Il 5° Concorso Mieli di Liguria® si è svolto domenica 19 gennaio 2024 presso il suggestivo Grand Hotel Torre Fara di Chiavari, un edificio razionalista recentemente restaurato e circondato da una passeggiata rinnovata. L’evento ha celebrato l’eccellenza dell’apicoltura ligure, offrendo anche momenti di riflessione sui cambiamenti climatici e le loro implicazioni per il settore.

Relazioni sul cambiamento climatico e apicoltura

Prima della premiazione, esperti di meteorologia, botanica e politiche agricole hanno affrontato temi di grande attualità:

Prima della premiazione, esperti di meteorologia, botanica e politiche agricole hanno affrontato temi di grande attualità:

, meteorologo di , ha presentato dati scientifici che confermano l’esistenza del cambiamento climatico e l’impatto delle attività umane sull’aumento delle temperature globali. Davide Dagnino , botanico, ha illustrato come i cambiamenti climatici influenzino la flora apistica, riducendo la produzione di nettare e compromettendo i raccolti di miele. Alberi e piante, essenziali per le api, soffrono gli sbalzi termici, con conseguenze devastanti sul ciclo produttivo.

, botanico, ha illustrato come i cambiamenti climatici influenzino la flora apistica, riducendo la produzione di nettare e compromettendo i raccolti di miele. Alberi e piante, essenziali per le api, soffrono gli sbalzi termici, con conseguenze devastanti sul ciclo produttivo. Enrico Canale, del Settore Politiche Agrarie della Regione Liguria, ha fornito chiarimenti sul Bando OCM Miele(Reg. UE 2115/2021), che supporta gli apicoltori con co-finanziamenti per eventi, formazione, attrezzature e trattamenti sanitari.

Canale ha anche affrontato il Complemento Sviluppo Rurale ACA 18, un programma ancora in via di definizione, che prevede premi per alveari nomadi o stanziali. Prima della scadenza delle domande, fissata al 31 marzo 2024, è stato promesso un approfondimento online per rispondere a eventuali dubbi.

Tecniche apistiche e biodiversità

Nel pomeriggio, in collaborazione con l’associazione culturale Nuova Assoapi Ligure, si sono tenuti interventi su temi tecnici, come il controllo della varroa e la gestione della Vespa velutina, una specie invasiva che minaccia l’apicoltura e la biodiversità.

Premiazione del Concorso Mieli di Liguria 2024

Il momento più atteso è stato la premiazione, durante la quale sono stati assegnati: 36 attestati di merito, 4 primi premi assoluti di categoria,11 secondi premi e 21 terzi premi.

I premi sono stati attribuiti in base a rigorose analisi visive, organolettiche e di laboratorio.

Tra i parametri valutati: la percentuale d’acqua, che deve essere inferiore al 18% e l’HMF (idrossimetilfurfurale), un indicatore di invecchiamento o eccessivo riscaldamento del miele.

I premi consegnati

Primo premio “tre esagoni d’oro”, con il miglior punteggio assoluto di categoria a:

Miele Millefiori: Lorenzo Coco – Azienda Agricola l’Ape Operaia di Coco Lorenzo, SV

Miele di Castagno: Martino Firullo – Mel Mel di Martino Firullo, GE

Miele di Melata: Giada Moggia – L’APE Ballerina di Moggia Giada, SP

Miele di Erica (categoria rari): Alessandra Bizzarri – Cascina Le Bosche, SP

Secondo premio “due esagoni d’oro”, con punteggio superiore a 89,00/100

Miele Millefiori: Musante Roberta Federica, GE

Miele di Castagno:

Cammilli Francesco, Azienda Cammilli Francesco, SP

Demicheli Alberto, Il Borgo Incantato di Alberto Demicheli, AL

Pesce Luca, Az. Agr. Pesce Luca, GE

Calabria Michela, Az. APIccolipassi, SP

Vaccaro Matteo, Azienda agricola Vaccaro Matteo, GE

Miele di Acacia (categoria rari):

Rossi Monica, Azienda Agricola Miele, GE

Miele di Edera (categoria rari):

Auricchia Giulio, Apicoltura Giulio Auricchia, IM

Rossi Monica, Azienda Agricola Miele, GE

Miele di Erica (categoria rari):

Musso Federico, Apicultura Musso Federico, GE

Ramos Annalisa, Apicultura Annalisa Ramos, GE

Terzo premio “un esagono d’oro”, con punteggio superiore a 83,00/100

Miele Millefiori:

Mulas Alessandro, GE

Venturini Andrea, SP

Carotenuto Andrea, GE

Gamba Alessandro, Apicoltura Gamba Alessandro, GE

Firullo Martino, Mel Mel di Martino Firullo, GE

Ghillino Palmiro, GE

Berruti Renzo, Az. Agr. Berruti Renzo, SV

Rizzo Mirko, MielaMaro SSA, IM

Arata Christian, GE

Miele di Castagno:

Motta Marco, GE

Arata Christian, GE

Musso Federico, Apicultura Musso Federico, GE

Coco Lorenzo, Azienda Agricola l’Ape Operaia di Coco Lorenzo, SV

Arata Christian, GE

Miele di Melata:

Russo Laura, Az. Agrit. Cà Sottane, IM

Polverini Sharon, Az Agr L’Ape Vagabonda, SP

Romano Andrea, N.1 – NUMERO 1, IM

Rossi Roberto, Az. Agr. Rossi Roberto – ARS OLEA, IM

Miele di Acacia (categoria rari)

Ramos Annalisa, Apicultura Annalisa Ramos, GE

Vaccaro Matteo, Azienda agricola Vaccaro Matteo, GE

Miele di Edera (categoria rari)

Russo Laura, Az. Agrit. Cà Sottane, IM

