Concorsi pubblici, bandi di settembre per 11mila assunzioni. Le figure ricercate, dai funzionari amministrativi agli informatici. Opportunità per candidati diplomati e per chi ha solo della licenza media.

Nel mese di settembre 2021 scadono diversi concorsi pubblici e bandi che prevedono l’assunzione di oltre 11mila persone nella Pubblica amministrazione. Si cercano profili amministrativi e figure tecniche qualificate come ingegneri, informatici, laureati in economia e statistica ed esperti legali. Ma ci sono opportunità anche per candidati diplomati e per chi è in possesso solo della licenza media. In dettaglio le opportunità aperte in scadenza questo mese.

Concorso Agenzia delle Entrate per 2.320 funzionari amministrativi.

Il concorso per assumere 2.320 funzionari amministrativi prevede l’inserimento, a tempo indeterminato, di laureati da impiegare in attività amministrativo-tributarie.

Le 2320 unità saranno inquadrate nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario:

• 370 posti sono previsti per le strutture centrali (20 per attività di controllo di gestione, 10 per attività connesse alla protezione dei dati, 70 per attività legale, 220 per attività fiscale e 50 per attività di fiscalità internazionale);

• 1950 per le direzioni regionali.

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 30 settembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate a questo indirizzo.

Concorso Agenzia delle Entrate per 100 funzionari informatici.

Il concorso pubblico per assumere 100 funzionari informatici si rivolge ai laureati che potranno essere impiegati presso gli uffici centrali con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I profili professionali sono così suddivisi:

• dati fiscali analisti25. Infrastrutture 25 analisti e sicurezza informatica in ambito fiscale.

• 50 funzionari data scientist.

Per partecipare al concorso, occorre presentare la domanda entro il 30 settembre compilando la richiesta a questo indirizzo.

Concorso Ministero della Giustizia per 8.171 addetti ufficio processo.

Assunzioni in arrivo anche per il Ministero della Giustizia per 8.171 addetti all’Ufficio per il processo. Il bando prevede l’assunzione di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, in sedi varie. La scadenza per le domande è fissata per il prossimo 23 settembre esclusivamente compilando il modulo specifico sulla piattaforma Step-One 2019 con accesso tramite Spid.

Il concorso è riservato a laureati in materie giuridiche (anche con laurea triennale), con una quota di posti aperta anche a candidati in possesso di lauree in economia e commercio, scienze politiche o titoli equiparati ed equipollenti.

I contratti di assunzione saranno a tempo determinato di circa tre anni, dato che tutta l’operazione di ingresso di queste nuove risorse è finanziata con i fondi del PNRR.

Concorso per 500 tecnici Pnrr e per il Mef.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 500 assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale, di cui 80 da assegnare al MEF e 420 alle amministrazioni centrali titolari, per lo svolgimento degli interventi legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Le risorse saranno inquadrate nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

La selezione è gestita dalla commissione RIPAM e Formez PA. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 20 settembre 2021.

Concorso Marina Militare per 212 volontari Vfp 4.

Il Ministero della Difesa ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di 212 volontari VFP4. nel 2021 da inserire nelle Forze speciali e componenti specialistiche della Marina Militare. Il concorso è destinato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale.

In base alla categoria e settore d’impiego i posti saranno così ripartiti:

• 206 posti nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM);

• 6 posti nel Corpo delle capitanerie di porto (CP).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 12 settembre 2021 sul sito della Difesa.

Concorso Ministero della Cultura per 150 assistenti alla custodia e vigilanza.

Il Ministero della Cultura ha indetto un concorso per l’assunzione di.

• 100 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, posizione economica F2.

• 50 operatori alla custodia, vigilanza, accoglienza, posizione economica F1.

I neo assunti saranno impiegati in musei, archivi di Stato, gallerie d’arte, parchi archeologici, biblioteche, complessi monumentali. La domanda potrà essere presentata anche dai candidati diplomati e da chi è in possesso di licenza media. Sono previste due distinte procedure concorsuali:

• la procedura concorsuale per l’assunzione di 100 unità di assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. Sarà gestita dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e del personale messo a disposizione da Formez PA.

• Per le 50 unità di operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza, invece, non è prevista una selezione mediante concorso pubblico. Il reclutamento avviene sulla base di apposito avviso di selezione del Ministero della cultura, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento. Per questo motivo i candidati dovranno essere iscritti al centro per l’impiego.

Concorso INFN per 40 tecnologi.

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha indetto un bando per la selezione di 40 Tecnologi di III livello professionale. Da inserire con contratto a tempo indeterminato nei seguenti settori. Amministrativo-gestionale. Elettronica, Meccanica. Informatica e Applicazioni Computazionali. Rivelatori, Acceleratori, Impiantistica. (Vuoto, Criogenia, Ing. Elettrotecnica, Ing. Civile, ecc…), Sicurezza, Comunicazione, Trasferimento Tecnologico.

La scadenza è fissata per il 23 settembre 2021. Il bando da scaricare si trova qui.