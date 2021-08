Conclusione del 39° Festival Estivo di Musica da Camera, organizzato dal Comune di Sestri L., da Ars Antiqua e da Mediaterraneo Servizi

Conclusione del 39° Festival Estivo di Musica da Camera, presso la Sala Agave del Complesso dell’Annunziata, nell’incantevole cornice della Baia del Silenzio.

Anche lo scorso concerto di venerdì 20 agosto, con il violinista Glauco Bertagnin (dal 1980 primo violino dei Solisti Veneti, formazione celebrata in tutto il mondo) e il pianista Simone Pagani ha registrato pieno successo: sala esaurita, lunghi applausi e alcuni “fuori programma”.

Venerdì 27 agosto avrà luogo il prossimo appuntamento: gli organizzatori hanno affidato la conclusione del Festival Estivo a due concertisti dal prestigioso curriculum internazionale: Teatro alla Scala di Milano, Teatro Regio di Parma, Teatro San Carlo di Napoli, “Schauspielelhaus” di Berlino, Sala “F. Chopin” di Varsavia, “Suntory Hall” di Tokyo, alcuni dei palcoscenici che hanno attraversato.

Katia Ghigi al violino e Michele Rossetti al pianoforte eseguiranno capolavori di Bach, Mozart, Schubert, Rachmaninoff e Brahms. Uno straordinario excursus musicale, dal barocco al tardo romanticismo, attraverso il classicismo.

Saranno gli stessi musicisti a guidarci, con interessanti note introduttive.

Katia Ghigi, dopo gli studi classici, ha conseguito il Diploma di violino con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Perugia. Si è perfezionata alla “Scuola di Musica di Fiesole” con il celebre “Trio di Trieste”, G. Prencipe, M. Skampa, P. Farulli, P. Vernikov e F. Cusano.

Ha iniziato giovanissima l’attività concertistica, esibendosi in qualità di solista e in formazioni da camera per importanti festivals e società di concerti: “Amici della Musica” di Perugia , “Amici della Musica” di Firenze, “Sagra Musicale Umbra”, “Todi Festival”, “Festival delle Nazioni” di Città di Castello, “Gubbio Festival”, “Segni Barocchi” di Foligno, ha partecipato a numerose tourneés in Francia, Spagna, Svizzera, Grecia, ex Iugoslavia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Egitto, Turchia, Libano, Ungheria, Giappone e Austria.

Ha suonato, sempre in qualità di prima parte e solista con numerose orchestre da camera e sinfoniche, maturando così significative esperienze, in collaborazione con celebri musicisti come: Felix Ajo, Franco Petracchi, Marco Rizzi, Werner Hink (primo Violino dei Wiener Philarmoniker), Enrico Dindo, Sascha Gavrilov, Pierre Amojal, Wolfgang Meyer, Milan Turkovic, Stefan Milenkovic, Bruno Canino, Federico Mondelci, Roland Dyens, Francesco Manara, Felice Cusano, Sonig Tchakerian, Mario Brunello ed Anna Tifu.

Dal 2006 svolge esclusivamente attività concertistica in duo con il pianista Michele Rossetti; recentemente si è esibita per importanti associazioni italiane e all’estero: Londra, Parigi, Barcellona, Praga, San Pietroburgo, Berlino, San Paolo in Brasile. È impegnata anche nell’attività di operatore culturale. Suona un violino Eugenio Degani (Venezia 1895).

Michele Rossetti si è diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, sotto la guida di Piero Rattalino, studiando in seguito con Paolo Bordoni.

Risultato vincitore in vari concorsi pianistici e di musica da camera nazionali ed internazionali, svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche in Italia e all’estero ottenendo ovunque successo di pubblico e di critica.

In particolare così è scritto di lui ne “L’eco della riviera”: “l’estrema varietà di tocco e di intenzioni, la straordinaria vivacità del fraseggio indicano in lui una squisita natura musicale sorretta da vivida intelligenza e netta personalità”. Ha effettuato registrazioni per la RAI ed ha curato per l’etichetta discografica “Quadrivium” le opere di autori minori italiani dell’Ottocento.

Per l’etichetta discografica Hyperprism ha inciso in duo con i Maestri Ciro Scarponi, Mario Ancillotti, Lorenzo Lucca, Guido Arbonelli e Roberto Fabbriciani. All’attività concertistica affianca quella didattica tenendo regolarmente Corsi di Alto Perfezionamento Internazionali di Norcia (TR), Summer Piano Academy – Poros (GR), Tirana music festival, Gubbio ecc. Per il Gubbio Summer Festival ha collaborato suonando in duo con Mario Caroli e Bruno Canino.

Ha curato per la Nuova Carisch – Warner Bros – l’antologia pianistica “Conoscere Suonando” viaggio d’autore tra le forme per pianoforte. Ha ricoperto importanti ruoli di direzione artistica. È invitato a far parte di giurie in Concorsi Nazionali ed Internazionali.

L’edizione 2021 del Festival Estivo si avvarrà della collaborazione organizzativa degli Amici della Musica di Monza.

Il concerto si svolgerà presso la Sala Agave del Complesso dell’Annunziata, in via Portobello a Sestri Levante, con inizio alle ore 21,15 e ingresso gratuito.

In ottemperanza alle norme anticovid è obbligatoria la prenotazione al n° 3664876633 o alla mail festivalestivosestri@libero.it

Secondo la recente normativa sarà necessario esibire il green pass. I posti, limitati secondo le attuali disposizioni, saranno numerati e assegnati.