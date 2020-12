Concluse operazione di minuto spegnimento dell’incendio di Scalinata Sella

Si sono concluse le operazioni inerenti all’incendio di Scalinata Quintino Sella, scoppiato il giorno di Natale.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco l’incendio era già generalizzato e aveva coinvolto due appartamenti all’ultimo piano dello stabile e gran parte del tetto costruito in legno.

Alle operazioni di spegnimento hanno lavorato per tutta la giornata del 25 dicembre, numerose squadre del Comando della Spezia, compresi i distaccamenti di Sarzana e Brugnato e del distaccamento Volontario di Levanto, con il rientro di personale libero dal servizio, nonché personale giunto dai comandi di Genova e Massa Carrara.

In particolare per l’opera di spegnimento sono stati impiegati 3 APS (Autopompaserbatoio), 3 ABP (Autobottepompa) per garantire l’approvvigionamento idrico, un’autoscala per poter disporre di un punto di attacco all’incendio dall’esterno, un’autofurgone caricato con riserva di bombole di aria respirabile e maschere, vari automezzi per l’avvicendamento del personale, un autofurgone UCL (Unità Comando Locale) per l’assistenza alla popolazione.

Concluse le operazioni di spegnimento, l’opera dei Vigili del Fuoco è proseguita con il continuo monitoraggio degli ambienti interessati anche con l’ausilio della termo camera, con la fase di rimozione e minuto spegnimento delle braci e la messa in sicurezza delle strutture interessate dall’incendio.

Il personale Vigili del Fuoco di La Spezia ha garantito l’assistenza alla popolazione e in particolare alle 19 famiglie evacuate e rimaste fuori dai loro alloggi per il recupero dei beni di prima necessità, con l’attivazione di presidi notturni anche al fine di assicurare l’immediatezza dell’intervento in caso di necessità.

Al termine delle operazioni si è provveduto a lasciare l’area interessata dall’evento al personale tecnico del Comune per le proprie procedure di competenza.