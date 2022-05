Concerto Shubertiano al Grand Hotel Savoia a Genova. Il 15 maggio alle ore 16 con Giulia Filippi, Michela Forgione e Lorenza Codignola.

Concerto Shubertiano al Grand Hotel Savoia, domenica.

“Shubert: Goethe-Lieder”. Un viaggio tra le note del compositore austriaco.

Ancora una volta l’Associazione genovese Muiscamica, con la Direzione Artistica di Giovanna Savino, presenta un evento musicale ricco di pathos e talento.

Una scena tutta al femminile composta dalla soprano Giulia Filippi, da Michela Forgione al pianoforte e da Lorenza Codignola alla lettura dei testi.

Maestro indiscusso dei leader, proprio Shubert è il protagonista dell’evento. Il programma è infatti totalmente dedicato al compositore nostalgico.

Tra malinconia per il passato e bellezza musicale ecco che il concerto diventa una profonda immersione nel romanticismo visto come espressione di sensibilità interiore.

E sarà il prestigioso Grand Hotel Savoia di Genova ad ospitare questo emozionante concerto. Lo farà all’interno della Sala Royale al piano terra della struttura.

Appuntamento domenica 15 maggio alle ore 16:00

Ingresso a offerta libera in favore dell’Associazione Musicamica

Programma del concerto per flauto e arpa

Liebe schwärmt auf allen Wegen

Erster Verlust

Heidenröslein

Klärchens Lied

An Mignon

Lied der Mignon

Mignon I (Heiß mich nicht reden)

Mignon II (So laßt mich scheinen)

Mignons Gesang

Ganymed

Geheimes

Gretchen am Spinnrade

Maggiori info

Prenotazione obbligatoria al numero 339 653 1632. Fortemente consigliato l’utilizzo della mascherina ffp2.

www.giovannasavino.it/musicamica / ass.musicamica.ge@gmail.com

Grand Hotel Savoia

Via Arsenale di Terra 5, 16126 Genova.

info@grandhotelsavoia.it / www.grandhotelsavoiagenova.it

BIOGRAFIE

Giulia Filippi – soprano

Nata a Genova il 29 Marzo 1996 inizia a studiare violino a 11 anni presso il Conservatorio di Genova Niccolò Paganini. Lì, in seguito, inizia il corso accademico di canto con il baritono Claudio Ottino.

Nel marzo del 2022 ha conseguito il diploma accademico di secondo livello con la votazione di 110 e lode.

Ha cantato nell’ensemble vocale Vox Antiqua, diretto dal Maestro Marco Bettuzzi e nel coro dell’Accademia Vocale di Genova Sibi Consoni, diretto da Roberta Paraninfo.

Inoltre ha partecipato a diverse masterclass tra cui quelle con il soprano Renata Scotto e con il basso Ildebrando D’Arcangelo.

Ha debuttato il ruolo di Lucy ne “Il Telefono” di Menotti al teatro Chiabrera di Savona e ha frequentato l’accademia del festival pucciniano di Torre del Lago e debuttato nella stagione 2016-2017 nel teatro del festival in “Rondine” con il progetto-accademia.

Nel 2021 viene selezionata per l’Accademia di alto perfezionamento del Teatro Carlo Felice di Genova avendo l’opportunità di frequentare masterclass con Francesco Meli, Serena Gamberoni, Vittorio Terranova, Antonella D’Amico, Roberto De Candia, Elizabeth Norberg-Schulz e Silvia Paoli.

Poi nel giugno 2021 debutta il ruolo di Giannetta ne “L’elisir d’amore” di Donizetti al Teatro Carlo Felice.

Michela Forgione – Pianoforte

Diplomatasi brillantemente sotto la guida di Martha Del Vecchio al Conservatorio Nicolò Paganini di Genova, ha svolto attività professionale in qualità di maestro collaboratore presso il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Filarmonico e l’Arena di Verona.

Nel repertorio lirico è nota e richiesta dai cantanti per la sua vasta esperienza, e ha accompagnato in concerto artisti quali Renato Bruson, Piero Cappuccilli, Bruna Baglioni, Nicola Martinucci, Bonaldo Giaiotti. Inoltre ha tenuto corsi di interpretazione dell’opera Italiana presso la Robert Schumann Musikhochschule di Düsseldorf.

Ha inciso come organista lo “Stabat Mater” di Pergolesi con il soprano Katia Ricciarelli e come clavicembalista la prima edizione assoluta dell’opera “Il Tutore Burlato” di Martin y Soler.

Poi ha collaborato come assistente musicale con Lirica International Management e stabilmente con il soprano Alida Ferrarini, il mezzosoprano Helga Müller, i baritoni Alessandro Corbelli e Giorgio Zancanaro. Ha tenuto per diversi anni master class alla Hong Kong Performing Arts Academy, nonchè alla Musik Hochschule di Malmö (Svezia), la CIT Cork School of Music (Irlanda), il Conservatorio Superior de Musica di Cordoba (Spagna), il Conservatorio Statale di Musica di Istanbul (Turchia) e il Conservatorio de Musica do Porto (Portogallo).

E’ stata accompagnatrice della classe di canto e docente per i corsi di musica vocale da camera per cantanti e pianisti, nonché per i corsi di maestro collaboratore al Conservatorio Felice Evaristo Dall’Abaco di Verona fino al 2016, e in seguito docente presso il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova.

Associazione Musicamica

Sempre in primo piano nell’organizzazione di eventi in Liguria e non solo, sorprende il pubblico con concerti di musica celtica, melodie d’amore, repertorio classico e anche musica elettronica.

Non si pone limiti ed esplora sempre nuovi modi per offrire al pubblico esperienze uniche ed emozionanti.

Con la direzione di Giovanna Savino l’Associazione è attiva dal 2004 con lo scopo di promuovere la cultura musicale, di stimolare alla socializzazione attraverso essa e di diffonderla anche e soprattutto nei e con i giovani.

Giovanna Savino

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.