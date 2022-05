Con Moby riparte il ponte tra l’Italia e la Corsica

Per gli amanti della Corsica, delle sue spiagge e della sua natura selvaggia e incontaminata, arriva la notizia più attesa.

Ripartono le linee di Moby che sono il miglior ponte fra l’Italia e l’isola, le più comode e quelle che offrono ai loro passeggeri i migliori servizi di bordo.

La linea Genova-Bastia-Genova sarà operativa da mercoledì primo giugno al 25 settembre.

Fino al 15 agosto, la partenza da Genova sarà alle 21 con l’arrivo a Bastia alle 7, mentre dal 17 agosto la traversata sarà diurna con partenza da Genova alle 11 ed arrivo in Corsica alle 18,30.

Al ritorno, fino al 15 agosto la partenza da Bastia è prevista alle 11 con arrivo a Genova alle18.30, mentre dal 16 agosto la partenza dal porto corso sarà alle 21 ed arrivo nel capoluogo ligure la mattina alle 7.

Tutte le traversate saranno effettuate da navi con ampia capacità di cabine.

Per quanto riguarda i viaggi da Livorno a Bastia e viceversa invece la linea sarà operativa dal 2 giugno al 2 ottobre con la partenza da Livorno alle 8 e l’arrivo in Corsica alle 12,30 e la partenza da Bastia alle 14 e l’arrivo nel porto toscano alle 18,30.

Saranno a disposizione come sempre le migliori offerte, come la promozione per chi prenota e viaggia fino al 19 giugno che prevede il cento per cento di sconto, al netto di tasse, diritti e competenze, sulla tariffa di passaggio per chi viaggia insieme a un secondo passeggero adulto o bimbo fra i 4 e gli 11 anni pagante. Fatta salva ovviamente la possibilità di acquistare a parte cabine o poltrone.

E resta anche la possibilità di cambiare la data del viaggio senza penali per tutte le volte che si vuole o di “sospendere” il biglietto fino al 31 dicembre 2023 in caso di cambiamento di programmi di viaggio.

Tutto questo con assoluto comfort a bordo, la riapertura delle aree gioco amatissime dai bambini che confermano una volta di più Moby come la compagnia delle famiglie italiane, e l’assoluto livello della ristorazione, con il ritorno dei classici amatissimi dai passeggeri, arricchiti da nuovi menù e proposte, sempre all’insegna della freschezza e della stagionalità, con il tocco ulteriore di qualche eccellenza corsa, a partire dalla birra, su questa linea.

Con Moby la vacanza inizia dal viaggio. E la Corsica inizia già da Genova e Livorno.