Con il nuovo DPCM chiudono i casino fisici ma non i casino online

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo DPCM recante le misure per il contenimento del contagio da Coronavirus. La firma ad opera del premier Conte e del ministro per la Salute Speranza rende valido il decreto dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, il nuovo testo ordina la chiusura per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

Stop totale anche alle attività culturali come cinema, teatri, fiere, ma anche blocco per piscine, centri termali e palestre. Inoltre, il nuovo testo normativo conferma la chiusura di sale giochi, casino tradizionali e in generale delle attività di gioco legale realizzate all’interno di spazi chiusi.

Le misure, necessarie per contrastare la propagazione del virus, tornano a incidere sulle abitudini degli italiani, limitando in parte l’offerta di intrattenimento degli appassionati del gioco.

Chiusi i luoghi fisici, dunque, ma non anche i casino virtuali (autorizzati da ADM) per i quali è consentita ancora l’attività e che rappresenteranno almeno fino alla fine del prossimo mese di novembre l’unica opzione alla domanda di gioco degli utenti.

