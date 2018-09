Comune Genova: Tari sospesa per i residenti zona rossa

Il Comune di Genova ha sospeso i pagamenti della Tari ad opera dei cittadini per i fabbricati di civile abitazione e relativi ad attività economiche e produttive che, a seguito del crollo di Ponte Morandi, sono stati inseriti nella “zona rossa”.

“I cittadini coinvolti – spiegs il Comune – non dovranno presentare alcuna documentazione in quanto l’esclusione dalla Tari verrà operata direttamente dagli uffici comunali per ogni singola utenza. Qualora fossero stati effettuati pagamenti in unica soluzione per tutto l’anno, il Comune provvederà a corrispondere i rimborsi dovuti”.

Il Comune procederà successivamente alla iscrizione delle famiglie nei nuovi alloggi sulla base delle assegnazioni.