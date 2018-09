Ore 15.15 è una domenica di degrado in una affollatissima via San Lorenzo a Genova, quando il personaggio che si vede nella foto, completamente ubriaco, si aggirava per la nota via del centro.

All’improvviso ha avuto la brillante idea di urinare in mezzo alla gente, sull’entrata di un esercizio commerciale per poi accasciarsi a terra svenuto e continuare nel suo intento.

Sul posto, chiamati da alcuni residenti, è arrivata dapprima una pattuglia della polizia, poi un’ambulanza che ha caricato il personaggio, con probabile destinazione l’Ospedale Galliera. (nelle foto di Liguria Notizie: la persona in questione, con il volto pixellato e l’intervento dell’ambulanza e della polizia)