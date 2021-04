Commemorazione 25 aprile, ministro Cartabia a Genova: bisogno di liberazione e ricostruzione

Oggi, il ministro della Giustizia Marta Cartabia è intervenuta a Genova in occasione delle celebrazioni del 25 aprile.

Il tutto è cominciato questa mattina quando le autorità sono giunte presso il cimitero monumentale di Staglieno dove sono state deposte le corone al Campo Israelitico, al Sacrario Trento e Trieste e al Campo Caduti Partigiani.

Dopo si sono svolte le celebrazione presso il ponte Monumentale in via XX Settembre dove sono state deposte le corone d’alloro alla memoria dei deportati e dei morti di tutte le guerre con le note dell’inno di Mameli.

Oltre alle autoritа locali e al ministro Cartabia, erano presenti anche Mino Ronzitti, presidente Ilsrec, l’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell′Etа Contemporanea Raimondo Ricci e Massimo Bisca, presidente provinciale Anpi genovese.

Il gruppo delle autorità si è poi spostato in Largo Pertini nei pressi del Teatro Carlo Felice.

Infine il gruppo si è trasferito al Teatro Carlo Felice dove una banda ha fatto risuonare le note di Bella Ciao in arrangiamento nuovo. Poi i discorsi della autorità, quindi il concerto dell’Orchestra del “Carlo Felice” che ha eseguito: Giacomo Puccini – Crisantemi elegia per quartetto (trascrizione per orchestra d’archi); Giuseppe Verdi – Quartetto in mi minore (trascrizione per orchestra d’archi). Direttore Valerio Galli.

“Oggi come allora – ha detto il ministro – ci troviamo in un crocevia della storia dove imperioso si affaccia un bisogno di liberazione e ricostruzione. Ricostruzione dei posti di lavoro e di prospettive. Il 25 aprile è un esempio da seguire della storia. A Genova la resa dei tedeschi fu possibile in primo luogo grazie al coinvolgimento di tutti i protagonisti al di là di ogni differenza politica e sociale, in secondo luogo furono poste le basi per la mobilitazione e la ricostruzione Paese”.