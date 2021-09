Come sapere in che classe di merito sono?

Per attivare una nuova polizza assicurativa RCA o per rinnovarne una già in essere senza dover gestire dei prezzi spiacevoli o, semplicemente, ritenuti elevati, bisogna saper calcolare e confrontare il preventivo assicurazione sulla base della valutazione tecnica delle qualità specifiche della propria auto e di altri parametri ancora.

Soprattutto, però, occorre confrontarsi con la propria classe di merito e comunicarla alla propria agenzia assicurativa la quale potrà calibrare un buon preventivo assicurazione auto senza sorprese ed esclusivamente sulla base dei propri interessi e bisogni.

Questo nel caso che si voglia affidare in toto al proprio agente di fiducia il calcolo ed il confronto dei preventivi da valutare.

Andando nello specifico il preventivo assicurazione è lo strumento descrittivo fondamentale per instaurare una trattativa con un cliente automobilista, all’interno delle normative del mercato assicurativo secondo i parametri decisi dall’ISVAP sulla base di una importante legge: la N. 273/2002 recante il titolo “MISURE DIRETTE A FAVORIRE LA TRASPARENZA E LA CONCORRENZIALITÀ DEI SERVIZI ASSICURATIVI R.C.AUTO”.

A questa legge ha fatto seguito una ben nota circolare applicativa avente come oggetto: disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria r.c.auto.

Tale circolare è scesa nel dettaglio con ulteriori specifiche disposizioni definenti la disciplina dell’attività dei promotori assicurativi in relazione alle richieste del mercato automobilistico sempre più condizionate dalle esigenze di trasparenza di mercato e convenienza.

La finalità primaria di questa disciplina rimane nella possibilità di garantire al cliente un preventivo personalizzato con strumenti informativi che vanno dal confronto con l’assicuratore all’utilizzo di siti specializzati che possano predisporre preventivi personalizzati.

Le imprese autorizzate di erogazione di servizi assicurativi hanno l’obbligo di segnalare il proprio sito Internet per l’adempimento di quanto previsto dall’art. 12 bis, comma 1 e 3, della legge n. 990/1969, come sostituito dall’art. 22 della legge n. 273/2002; in sintesi debbono rendere possibile ad un cliente qualsiasi di calcolare il proprio preventivo auto onde soppesare la convenienza contrattuale della proposta.

E’, però, parimenti un obbligo di legge l’acquisizione della classe di merito dell’automobilista quale dettaglio indispensabile per la trasparenza del contratto che si propone.

SI tratta di un attestato che riassume la vita assicurativa del soggetto richiedente il preventivo, tale attestato si basa sulla tipologia di rischio in relazione alle diverse aree amministrative del territorio nazionale in connessione con il proprio curriculum di guidatore.

Chiaramente le tariffe sono relative alla tipologia di rischio che il proprio attestato certifica con una vera e propria graduatoria numerica.

In tal modo il cliente che calcola un preventivo per l’assicurazione con Allianz Direct ha la possibilità di godere di un servizio efficiente, moderno, personalizzato e chiaro per via del restyling dei propri siti informativi che permettono all’automobilista di interfacciarsi con gli operatori della Compagnia ed attivare un percorso condiviso con operatori specializzati.

E’ stata cura di Allianz Direct la semplificazione del servizio online che permetta un approccio rapido quanto specifico per ogni esigenza con le garanzie di base e quelle accessorie (ad esempio le carrozzerie ed officine convenzionate) ed i dettagli più inerenti alle clausole contrattuali che si potranno seguire, passo dopo passo, con gli operatori in linea.