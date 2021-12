Come evitare problemi alimentari ai nostri pelosetti, il cenone di Natale può invogliare ad assecondare la golosità del gattino o cagnolino

Come evitare problemi alimentari ai nostri pelosetti, arrivano I consigli alimentari realizzati dagli esperti e proposti dall’Associazione italiana difesa animali ed ambiente – AIDAA,- si tratta di semplici line guida da seguire con attenzione per evitare che micio o fido possano avere problemi di salute proprio nei giorni di festa.

Cosa non fare

1) non mettere mai in nessun caso gli avanzi del cibo nella ciotola di micio e fido

2) evitare accuratamente di dare a micio e fido le ossa in particolare se si tratta di ossa sottili che possono essere ingoiate da micio e fido e creare diversi problemi in caso le ossa si conficchino in gola o nello stomaco

3) mai dare a micio e fido cibo fritto o che contenga sughi o salse;

4) mai dare a micio e fido cibo contenenti cipolla: è letale per loro

5) Non aumentare troppo la dose delle calorie quotidiane rispetto agli altri giorni dell’anno, specialmente se fido e micio fanno vita sedentaria

6) Evitare assolutamente di dare la cioccolata o dolci contenenti cioccolato a fido e micio in quanto sono per loro velenoso,

Cosa è permesso

1) se proprio micio e fido non ce la fanno a stare a guardarvi mentre vi abbuffate provate a dar loro della frutta che non fa male e che spesso contrariamente a quanto si pensa è molto gradita dai nostri amici a quattro zampe;

2) tenere con se a disposizione qualche biscotto per cani o gatti ipocalorici o naturali e qualche crocchetta da dare extra al nostro amico a quattro zampe;

3) se qualcuno di voi volesse cucinare del cibo per il proprio animale, in particolare carne, si consiglia di usare assolutamente carne di alta qualità, magra e da cuocere assolutamente al vapore.