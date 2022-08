Cogorno, 20enne marocchino guida ubriaco e senza patente: denunciato

Tre violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica e una denuncia per furto: sono i risultati dei servizi preventivi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Sestri Levante lo scorso fine settimana.

La prima denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica è stata accertata a seguito di sinistro stradale occorso in Sestri Levante dove un ciclista, in stato di ebbrezza alcolica, ha investito un pedone che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

In altro incidente stradale avvenuto a San Salvatore di Cogorno, un 20enne di nazionalità marocchina, mai rimpatriato, mentre si trovava alla guida di una Ford, di proprietà di un amico, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro una Renault regolarmente parcheggiata a lato della carreggiata.

Il conducente nordafricano è risultato sprovvisto della patente di guida e, alla prova dell’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al doppio previsto dai limiti di legge.

Pertanto, è stato denunciato per guida senza patente e in stato di ebbrezza alcolica.

E’ stata poi denunciata anche una 40enne alla guida di una moto, risultata positiva all’alcol test.

Inoltre i militari sono intervenuti a Sestri Levante per il furto di una bicicletta che era stata assicurata con una catena a un palo, intercettando in via Roma il ladro in fuga (trattasi di un giovane italiano) che è stato bloccato e denunciato.

La bici è stata restituita al legittimo proprietario, che ha ringraziato i carabinieri.