Clamoroso Genoa, i positivi al Covid sono 14

Clamoroso al Genoa, dopo la positività di Perin e Schone ora sono 14 i componenti positivi al Covid del Grifone. Si tratta di 11 giocatori e tre componenti dello staff tecnico.

Una vera e propria tegola non solo per la società di Preziosi ma per il calcio italiano che ora trema di fronte al Coronavirus come ai tempi del lockdown.

“Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”. fc