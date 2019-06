Clamoroso Albissola, mancata iscrizione in serie C

Fulmine a ciel sereno per l’Albissola che deve dire addio per motivi finanziari alla serie C.

E’ passata mezzanotte e dal quartier generale dell’Albissola non sono emerse novità in merito all’iscrizione al campionato di Serie C.

Il nome del tanto atteso stadio per adeguarsi ai requisiti federali non è stato indicato, motivo per cui, salvo inattese deroghe, i ceramisti saranno costretti a rinunciare al professionismo.

La famiglia Colla ha confermato il proprio impegno, in attesa di capire da quale categoria del calcio dilettantistico ripartirà il club biancazzurro.