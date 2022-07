“Circuito in musica” nell’area del depuratore di Sturla prosegue con 2 concerti: Bobby Soul giovedì 7 e i “Red Pill or Blue Pill?” giovedì 21

“Circuito in musica” nell’area del depuratore di Sturla. La rassegna di musica dal vivo prodotta da Circuito e curata da Romina Mognol, è partita raccogliendo estimatori e pubblico attratto dalla piacevolezza della terrazza sul mare, dove ordinare un aperitivo ascoltando funky, blues, dance. Prima dei film di “Circuito sul mare”, che arrivano dopo il tramonto.

Giovedì 7 luglio alle 19 torna Bobby Soul, da trent’anni esponente di punta della musica nera in Italia, accompagnato dai Blind Bonobos De Sguaines in versione Rhythm Band, con Andrea “Harpo” Giannoni guest star alle armoniche. Suonano funk, soul e blues.

Giovedì 21 luglio, sempre alle 19, classici new wave, dance e rock anni 80/90 per ballare e cantare con i “Red Pill or Blue Pill?”. Il trio è composto dal cantante Guido Bruzzone al basso, Davide Bergese alla batteria e Gampaolo Pesce alla chitarra. L’ingresso è libero con la possibilità di consumare al Bistrot.

“Circuito in musica” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante.

Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it – 375 72003337), da lunedì a giovedì ore 11-23, venerdì ore 11-24, sabato e domenica 10-24.