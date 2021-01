Cinque italiani al Via della Vuelta Grande de America

Da domenica fino al 24 gennaio la Vuelta al Tachira in 8 tappe apre in Venezuela il calendario UCI America Tour. Due le squadre italiane al via guidate da Gianni Savio (Androni Giocattoli Sidermec) e da Roberto Reverberi (Bardiani CSF Faizanè)

SAN CRISTOBAL- Saranno cinque i corridori italiani impegnati in Venezuela, a partire da domenica, nella 56esima Vuelta al Tachira. Si tratta di Matteo Malucelli dell’ Androni Giocattoli Sidermec e di Nicolas Dalla Valle, Giovanni Lonardi, Alessandro Monaco e Filippo Zaccanti della Bardiani CSF Faizanè.

La corsa venezuelana conosciuta con il nome di “Vuelta Grande de America” aprirà la stagione ciclistica dell’ UCI America Tour.Al via 126 concorrenti di 12 nazioni: 21 le formazioni in gara. Due le squadre Pro Team, quelle italiane, 11 le squadre Continental con base in paesi sudamericani e tre le squadre nazionali: Guatemala, Panama e Venezuela.

Oltre a Malucelli l’ Androni schiera l’ ecuadoregno Alexander Cepeda, i colombiani Daniel Munoz, Johnatan Restrepo, Santiago Umba e lo svizzero Simon Pellaud e sarà diretta dal grande conoscitore del ciclismo americano Gianni Savio.

La Bardiani di Roberto Reverberi, insieme ai quattro italiani, schiera alla partenza il colombiano Johnatan Canaveral ed il costaricense Kevin Rivera, uno dei favoriti essendosi piazzato lo scorso anno al terzo posto dietro al vincitore Roniel Campos (che cercherà di bissare la vittoria) e Juan Ruiz, secondo.

Tra i favoriti d’ obbligo ci sono anche l’ inossidabile Josè Rujano, che ha già vinto la Vuelta tachiricense quattro volte, Jimmy Briceno ( vincitore nel 2012, 2014 e 2019) e Manuele Medina ( nel 2006, 2008 e 2011).

Fra i pronosticati ci sono anche Carlos Galviz e Jose Alarcon (Deportivo Tachira) e Jorge Abreu (Team Atletico Venezuela).

Ma il più atteso di tutti è lo spagnolo Oscar Sevilla che a 44 anni cercherà di vincere questa corsa a tappe molto importante del calendario americano.

In programma dal 17 al 24 gennaio otto tappe per complessivi 905 chilometri. La prima tappa da Lobatera ad El Vigia di 131 chilometri. Il via alle ore 10 ora locale da Lobatera verso San Pedro del Río, la Fría, Coloncito, Morotuto, La Tendida con arrivo nella città di El Vigia nello Stato di Merida.

CLAUDIO ALMANZI