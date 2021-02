Cimitero Camogli: recuperati cadavere e resti a Genova | Video

Vigili del fuoco e Capitaneria in azione con l’elicottero e battelli nel tratto di mare compreso tra Camogli e Genova Voltri dopo che parti di bare sono state avvistate davanti a Quinto e a Quarto dei Mille.

Si tratta dei resti scivolati in mare dopo il crollo del cimitero di Camogli, avvenuto lunedì scorso con circa 200 feretri finiti in parte sulla scogliera e in parte in mare.

I pompieri ritengono che le correnti stiano spostando i feretri verso il ponente.

Al largo di Vesima tra Genova Voltri ed Arenzano è stato recuperato un cadavere in avanzato stato di decomposizione e con buone probabilità si tratta di una salma dispersa dopo il crollo del cimitero.