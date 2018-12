Ciclismo, GF Laigueglia aprirà il circuito Formula Bici

E’ in arrivo un bellissimo regalo di Natale per tutti gli appassionati di ciclismo: il Gs Alpi, comitato organizzatore della Granfondo Internazionale Laigueglia, è lieta di annunciare che la manifestazione ligure sarà la gara di apertura del circuito Formula Bici, nato per garantire supporti e competenze professionali al fine di migliorare ed implementare il movimento del ciclismo per tutti.

La Granfondo Internazionale Laigueglia, che sarà il primo grande appuntamento della stagione delle granfondo, si svolgerà il 24 febbraio 2019. Attraverso Formula Bici, il comitato organizzatore sta lavorando per inserire un’assicurazione gratuita a tutti i partecipanti alla granfondo, al fine di poter garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti. L’assicurazione non sarà solo rivolta al ciclista, ma anche alla sua bicicletta.

ome di consueto, per l’occasione, Laigueglia si vestirà a festa: la località ligure è famosa per ospitare anche la gara di apertura della stagione dei professionisti in Italia, il Trofeo Laigueglia, ed è quindi una location ideale per ricominciare a pedalare dopo il lungo inverno. Mitigata dalla presenza del mare, la Granfondo Internazionale Laigueglia presenta sul proprio percorso tante salite brevi, che renderanno la gara ancora più divertente.