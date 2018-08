Ciclismo, GF Dell’Appennino: appuntamento il 16 settembre

Domenica 16 settembre 2018 si svolgerà in Provincia di Genova con partenza ed arrivo a Casella la terza edizione della Gran Fondo Ciclistica dell’Appennino 2018 iscritta nel Calendario Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana.

Grossa novità per questa Edizione è l’attribuzione in prova unica della Maglia di Campione Italiano Gran Fondo 2018 della Federazione Ciclistica Italiana che per la Liguria è una novità assoluta.

Questa manifestazione si svolgerà nell’ambito della 22a Genoa Cup, che sotto l’egida della Genoa Bike e del Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, da molti anni propone manifestazioni ciclistiche nazionali ed internazionali che promuovono il territorio genovese anche dal punto di vista cicloturistico.

La manifestazione tra l’altro vedrà la collaborazione dell’Acsi Liguria, Ente che ha aderito.

La scelta della località ospitante è obbligatoriamente ricaduta su Casella poiché la Valle Scrivia è il crocevia di passaggio dei numerosi cicloamatori genovesi nel corso delle loro uscite in bicicletta e questo rappresenta l’unione per questo sport con il territorio.

Tornando alla manifestazione, il programma del 15 e 16 settembre prevede nella giornata di sabato l’arrivo dei partecipanti e l’inizio delle verifiche tessere con la distribuzione dei pacchi gara.

Anche qui vanno spesi pubblici ringraziamenti per la Camera di Commercio di Genova, per la Ritec, per il Pastificio Alta Valle Scrivia di Montoggio e per il Mobilificio Casaccia, che hanno permesso di contenere all’interno di uno zainetto personalizzato i prodotti liguri per eccellenza, quali la pasta ed il Pesto Genovese recentemente promossi in Italia ed in tutta Europa.

Si continuerà anche nella giornata successiva fino alle ore 8.00 dopodiché avverrà la partenza della manifestazione alle ore 9,30 dall’Area Verde del Comune di Casella.

Si percorrerà un tracciato molto paesaggistico di 115 chilometri, che toccherà la Valle Scrivia, la Val Polcevera, la Val Lemme, Val Borbera e riporterà i partecipanti all’arrivo nel medesimo luogo di partenza intorno alle ore 12,30, dove ad attenderli sarà messo a loro disposizione il meritato pasta party.

Dario Giovine ed Erica Magnaldi, vincitori della prima edizione, con Matteo Podestà ed Annalisa Prato, primi nella seconda, sono attesi per confermare i bei momenti che tutti a Casella ricordano.

Passaggi simbolo di questa manifestazione saranno diversi:

il Passo della Bocchetta, mitica salita delle streghe, simbolo della corsa professionistica del Giro dell’Appennino e che ha visto tra l’altro trionfare Vincenzo Nibali in un Giro della Padania di alcuni anni fa e dove la Bocchetta era stata arrivo di tappa;

la Val Lemme che accompagnerà gli atleti fino a Gavi, dove distese di vite del famoso vino bianco faranno da cornice al percorso;

la Val Borbera con le sue Strette, un Canyon caratteristico luogo nella seconda guerra mondiale della Resistenza Partigiana.

In definitiva un percorso dalla bellezza accattivante anche per chi, non ambendo alla conquista della maglia tricolore, vuole scoprire questo bellissimo itinerario a cavallo fra Liguria e Piemonte.

Gli Enti Promotori della manifestazione, ricordiamo, sono la Regione Liguria, il Comune di Genova, il Comune di Casella e la Camera di Commercio di Genova.

Insomma un weekend turistico sportivo a 360° per lo sport, per i nostri luoghi e per il nostro territorio.