Cia organizza vendita e consegna a domicilio

Emergenza Coronavirus, Cia Agricoltori Italiani ti porta la spesa a casa: già una settantina le aziende liguri aderenti all’iniziativa “I prodotti dal campo alla tavola”, 25 nella sola provincia di Savona.

La spesa, al tempo del coronavirus, si fa online. Latte, frutta e verdura delle aziende agricole; ma anche fiori recisi e in vaso, piantine aromatiche e piante ornamentali: sono “I prodotti dal campo alla tavola”, l’iniziativa lanciata in questi giorni in tutta Italia da Cia-Agricoltori Italiani per garantire l’approvigionamento dei consumatori direttamente a domicilio e superare, in questo modo, le difficoltà derivanti dalle rigide restrizioni agli spostamenti imposte dal governo per contrastare il contagio da Covid-19.

All’insegna dell’hashtag #noinonCIArrendiamo.

Già una settantina le aziende agricole della Liguria che hanno aderito all’iniziativa, delle quali 25 (ad oggi, venerdì 27 marzo) nella sola provincia di Savona: l’elenco completo, in costante aggiornamento, è disponibile sul portale ufficiale al link iprodottidalcampoallatavola.cia.it/home-page/liguria, dove è possibile scorrere la lista di tutte le aziende divise per provincia e scegliere le materie prime di stagione, i prodotti, i fiori o le piante che gli agricoltori consegneranno a domicilio, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal governo.