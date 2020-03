Lunedì 9 marzo 2020, ordinanza di chiusura di via Costaguta e piazza Verdi a Chiavari per effettuare interventi di manutenzione dei condotti delle acque reflue della zona.

PRESO ATTO che IREN Acqua Tigullio S.p.A. ha la necessità di effettuare interventi di manutenzione alla condotta reflui in via Costaguta e piazza Verdi;

VISTA la nota pervenuta in data 27.02.2020 da IREN Acqua Tigullio S.p.A. con la quale il responsabile dei lavori sig. Claudio Muzzioli richiede, al fine di eseguire l’intervento, l’interdizione della sosta e la chiusura al traffico veicolare di via Costaguta e piazza Verdi;

PRESO ATTO che i lavori in oggetto avranno inizio il giorno 09.03.2020 e si protrarranno per circa giorni 5;

CONSIDERATO che per l’esecuzione di tali lavori si rende necessario acconsentire a quanto richiesto onde permettere la sicura e completa esecuzione dei lavori medesimi;

VISTI l’art. 5, comma 3, e gli artt. 6 – 7 – 21 e 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 nonché i relativi articoli del Regolamento al Codice della Strada;

DATO ATTO che l’istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Commissario Ettore Stella in qualità di responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità amministrative ex art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000:

O R D I N A

Dalle ore 08.30 del giorno 09.03.2020 e fino al termine dei lavori sono in vigore le seguenti disposizioni relative alla viabilità e alla sosta.

In via Costaguta e piazza Verdi è interdetta la circolazione veicolare ed è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli.

Doppio senso di marcia in via G. Raggio, tratto da via delle Vecchie Mura a via Ravaschieri, e in via Ravaschieri per i residenti, possessori di posti auto privati e titolari di attività commerciali che si trovano in via Costaguta, piazza Verdi, salita Gianelli, piazza Fenice, via Bighetti, via G. Raggio, tratto da via delle Vecchie Mura a via Ravaschieri, e in via Ravaschieri. Il Comando Polizia Municipale potrà disporre ulteriori modifiche alla viabilità e alla sosta a seguito delle necessità che potranno sorgere durante l’esecuzione dei lavori. Tale disciplina sarà resa nota al pubblico mediante collocazione di segnaletica mobile esplicativa.

L’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori dovrà attrezzarsi con idoneo materiale per consentire l’eventuale transito di mezzi di emergenza e provvederà ad installare e mantenere la necessaria segnaletica di cantiere e veicolare prescritta dal vigente Codice della Strada. L’impresa resterà unica responsabile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della segnaletica sollevando la Civica Amministrazione ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

AVVERTE

Che eventuali veicoli lasciati in sosta negli orari e nelle zone soggette a sgombero saranno rimossi a cura del dipendente Comando di Polizia Municipale.

Che a carico dei trasgressori sarà proceduto a norma di legge.

Che ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Codice della Strada, avverso la presente ordinanza è ammesso, con le modalità previste dalla vigente normativa, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.