Chiusura corsia A7 e disagi, Tursi: predisposte misure per mitigare impatto in città

“A seguito dell’ultima riunione operativa del Cov-Comitato operativo viabilità con Aspi-Autostrade per l’Italia spa, Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale, Capitaneria di Porto e Polizia Stradale, in previsione della chiusura, da lunedì 18 gennaio, di una corsia sulla A7, in prossimità della confluenza della A10 Est con la A7 nord, il Comune di Genova sta predisponendo una serie di azioni sulla rete viaria cittadini affinché sia mitigato l’impatto dei flussi di traffico, soprattutto pesante da e per il porto di Genova”.

Lo hanno comunicato stamane i responsabili del Comune di Genova.

“Su richiesta del Comune – hanno aggiunto da Palazzo Tursi – Aspi sta allestendo una cartellonistica per la viabilità ordinaria per avvisare gli automobilisti e gli autotrasportatori della riduzione di corsia e per indicare percorsi autostradali alternativi all’area di cantiere.

Otto le pattuglie della Polizia locale che saranno operative per l’intero periodo del cantiere, con durata stimata da parte di Aspi di 40 giorni, nella zona di Sampierdarena/Sestri Ponente per organizzare i flussi di mezzi pesanti.

In particolare sulla rotonda San Giovanni Acri, Lungo Mare Canepa angolo via Milano, in uscita varco Etiopia.

Altre pattuglie saranno utilizzate in aggiunta, in base alle necessità che si riscontreranno su tutto il territorio cittadino interessato, in particolare nella zona della Val Polcevera per i mezzi pesanti diretti verso il casello di Genova Bolzaneto.

Per il traffico portuale sono previsti due itinerari per il flusso di mezzi nazionali.

Varco Derna, via della Superba per allacciarsi alla A10 a Genova Aeroporto e proseguire su A26 se diretto a Nord; se diretto nelle località intermedie tra Bolzaneto e Ronco Scrivia potrà proseguire per Via Tea Benedetti in viabilità ordinaria e proseguire fino alla stazione di Genova Bolzaneto per il reingresso in A7 nord;

Varco Etiopia, in uscita prosecuzione su Via Milano per inversione in via Pietro Chiesa e prosecuzione su via Guido Rossa.

Per indirizzare i flussi di traffico dei mezzi pesanti internazionali, in uscita a San Benigno, e il traffico nord e sud, saranno posizionate due pattuglie di Polizia locale sull’elicoidale, per evitare la congestione della Sopraelevata Aldo Moro”.