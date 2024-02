Chiusura anticipata della metro per lavori di manutenzione

Ancora una chiusura per la metropolitana di Genova. La metro sarà chiusa in anticipo per tre giorni a partire da domani fino al 14 febbraio per lavori di manutenzione.

Amt ha comunicato che le ultime partenze saranno anticipate alle ore 21:10 da Brin per Brignole e alle ore 21:17 da Brignole per Brin anziché il consueto orario di mezzanotte.

I lavori in programma includono attività alla stazione di Corvetto, interventi sul sistema di rilevamento antincendio e manutenzione ordinaria dell’armamento ferroviario. Durante la chiusura della metropolitana, il collegamento serale con la Valpolcevera sarà garantito tramite la linea 9 Caricamento-Brin-Pontedecimo.