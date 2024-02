Genoa-Atalanta 1-4. Niente da fare per il Grifone al Ferraris

Dopo una lunghissima partita con 15’ di recupero nel secondo tempo, come fosse un tempo supplementare, il Genoa viene sconfitto in casa, al Luigi Ferraris, dal’Atalanta per 1-4.

Il tabellino

Genoa-Atalanta 1-4

Marcatori: 22′ De Ketelaere, 51′ Malinovskyi, 55′ Koopmeiners, 100′ Zappacosta, 103′ Touré.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco (dal 92′ Vitinha), Bani, Vasquez; Sabelli (dall’80’ Messias), Malinovskyi, Badelj (dal 63′ Ekuban), Strootman (dal 63′ Martin), Frendrup; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (dal 80′ Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Holm (dal 57′ Zappacosa), Pasalic, De Roon, Ruggeri (dal 94′ Hateboer); Koopmeiners (dal 57′ Miranchuk); De Ketelaere, Scamacca (dal 57′ Toure). All. Gasperini

Ammoniti – Strootman, Bani, Martin (G); De Ketelaere, Kolasinac, De Roon (At)

