Chiavari, terminati i lavori all’ingresso di Villa Rocca

Parco di Villa Rocca Chiavari, conclusi gli interventi per il ripristino della passerella pedonale d’accesso

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria dell’ingresso del parco di Villa Rocca, interessato da specifiche operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e ripristino della passerella pedonale d’accesso, nel tratto compreso tra la biglietteria, i bagni pubblici e la serra.

«Tre anni fa, al momento del mio insediamento, tutto il patrimonio era in pessimo stato. La mia amministrazione ha messo in atto un programma di interventi strutturali per ridare vita a questo meraviglioso parco. Oltre a Palazzo Rocca, i cui lavori di restauro delle facciate e della copertura sono ancora in corso, e alla palazzina a ponente, è stato completamente ristrutturato il Tempietto pompeiano e a breve partirà il cantiere al Padiglione del tè. Importanti anche le attività di manutenzione ordinaria: i nostri operatori hanno provveduto allo svuotamento e pulizia delle due vasche che ospitano le tartarughe, ben 45, rimettendo in funzione le cascate attigue. Nuova vita per il laghetto a nord dell’entrata, in cui sono state installate ninfee che tra qualche mese coloreranno di rosso, giallo e rosa l’intero specchio d’acqua. Sfalcio del verde e potatura degli alberi a completare il programma degli interventi – conclude Marco Di Capua, sindaco di Chiavari – Oltre 2.700.000 euro è la cifra che, da inizio mandato, la mia amministrazione ha destinato al restyling totale di Villa Rocca e del suo parco botanico».