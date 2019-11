Lo scorso 2 novembre i carabinieri di Chiavari erano intervenuti i un negozio del centro città che commercializza abiti e accessori d’alta moda, perché due donne si erano rese responsabili del furto di una borsa griffata, del valore di circa 3mila euro.

Si tratta di una cittadina peruviana di 30 anni, residente a Milano che, distraendo abilmente la commessa e acquistando beni per un valore di circa 100 euro, aveva permesso aduna complice di impadronirsi della borsa e di fuggire a piedi per le vie del Centro storico chiavarese.

L’identificazione della cittadina peruviana, che è stata denunciata, ha inoltre consentito di identificare la complice coetanea.

La donna straniera, che lavora come badante a Milano, ieri è stata infatti individuata dai militari nella zona di Cinisello Balsamo.

La complice, oltre a essere stata denunciata in stato di libertà per il furto perpetrato a Chiavari, è stata anche arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso in precedenza dal Tribunale di Monza, dovendo scontare oltre tre anni di reclusione per reati contro il patrimonio.

Inoltre, nelle fasi che hanno preceduto l’arresto, è stata anche recuperata la borsa rubata a Chiavari, che è stata restituita al titolare responsabile della rivendita.