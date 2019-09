Chiavari ripartono le visite culturali e naturalistice

A Chiavari ripartono gli appuntamenti con le visite guidate ai luoghi d’interesse culturale e naturalistico.

Grazie ai proventi dalla tassa di soggiorno, l’Assessorato al Turismo del Comune di Chiavari ha predisposto un calendario autunnale di escursioni e visite gratuite per cittadini e turisti ospiti del comprensorio.

Per prenotare è necessario contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche (IAT) al 0185 365400

oppure inviare una mail a iat@comune.chiavari.ge.it

Si parte quest’ultimo weekend di settembre, per poi continuare ad ottobre, con tre date:

Venerdì 27 settembre, ore 17,30 – Visita guidata della città con tramonto sul mare.

Passeggiata nel centro storico cittadino, tra la Cattedrale di N.S. dell’Orto, Piazza Mazzini, Piazza S. Giovanni e il cosiddetto “caruggio dritto”, antico Borgolungo, le ville in stile Liberty di Corso Millo, fino al lungomare per ammirare il tramonto (intorno alle 19.10).

Numero max partecipanti: 50

Partenza: Ufficio IAT in via della Cittadella

Sabato 28 settembre, ore 9,30 – L’Anello delle Grazie.

Una passeggiata con un dislivello di circa 250mt , in 3 ore di cammino. Un giro panoramico nella pineta di Chiavari alla scoperta dei suoi ambienti, della macchia mediterranea, degli oliveti e dei terreni coltivati.

Numero max partecipanti: 25

Partenza: Piazza Gagliardo

Domenica 29 settembre, ore 10 – Chiavari: i mestieri di ieri e di oggi.

Visita guidata fra le vie della città alla scoperta dei luoghi che ancora oggi racchiudono testimonianze di lavoro e di vita, di una comunità attiva nelle varie attività produttive fin dalle epoche più antiche: dalle produzioni in legno e ferro, agli antichi lavatoi.

Numero max partecipanti: 50

Partenza: Ufficio IAT in via della Cittadella