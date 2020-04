Chiavari, relazione sullo stato di salute degli anziani

Strutture sociosanitarie assistenziali e Rsa cittadine. L’amministrazione comunale chiede una relazione sullo stato di salute degli ospiti.

“Alla luce delle evidenze di contagio emerse, in merito alla positività di alcuni pazienti presso la Casa di Riposo Torriglia, ho chiesto conferma all’Als4 sulla necessità o meno di chiudere tale istituto. In considerazione di ciò, ho anche inviato una richiesta formale a tutte le strutture sociosanitarie assistenziali e Rsa cittadine per ricevere una relazione puntuale e dettagliata sullo stato di salute dei loro ospiti. Nello specifico quali direttive, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, sono state impartite al personale per la gestione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, se sono stati accertati casi di Covid-19 sia tra gli anziani che tra il personale in servizio e se tali strutture informano costantemente i parenti degli ospiti e l’Asl4 con puntuali feedback” dichiara Marco Di Capua, primo cittadino di Chiavari, unitamente al Dott. Alberto Corticelli.

Sono questi i principali contenuti della lettera inviata alle strutture residenziali per anziani presenti a Chiavari, ovvero l’istituto Morando, l’Assarotti, le Gianelline e l’istituto Castagnola.